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Ordu'da bir haftada 72 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 7 bin araç kontrol edilirken, 964 araca ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 7 bin araç kontrol edilirken, 964 araca ceza uygulandı.


Ordu il genelinde 15-21 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 310 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 24 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.


Denetimlerde toplam 7 bin 72 araç kontrol edilirken 964 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 72 araç trafikten men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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