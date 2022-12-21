Ordu'da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 9 bin 900 araç denetlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 24 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 36 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 116 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 574 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 39 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 110 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 24 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 9 bin 900 araç kontrol edildi, 2 bin 159 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 91 araç trafikten men edildi ve 36 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.