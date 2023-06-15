Ordu'da bir haftada yaklaşık 10 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 9 bin 657 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 22 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 83 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 94 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 670 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 35 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 53 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 9 bin 657 araç kontrol edildi, bin 924 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı,121 araç trafikten men edildi ve 32 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.