Ordu'da bir haftada yaklaşık 11 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 933 araç denetlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 38 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 35 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 23 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 29 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 21 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 28 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 17 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 933 araç kontrol edildi, bin 23 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 67 araç trafikten men edildi ve 41 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.