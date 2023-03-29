Ordu'da bir haftada yaklaşık 7 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 6 bin 927 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 31 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 18 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 18 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 13 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 8 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 6araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 6 bin 927 araç kontrol edildi, 373 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 41 araç trafikten men edildi ve 18 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.