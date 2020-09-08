İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da bir haftalık trafik bilançosu:29 yaralı, 1 ölü

Ordu’da son bir haftada meydana gelen 21 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.

Ordu'da son bir haftada meydana gelen 21 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 21 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.


Aynı tarihlerde trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde ise 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 21 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 84 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 462 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 46 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 121 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.


Aynı denetimlerde 71 araç trafikte men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.