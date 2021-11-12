Ordu'da ‘Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Altınordu ilçesi eski otogar mevkiinde Ordu Valisi Tuncay Sonel'in katılımıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Uygulama esnasında polis ve jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı ve üzerinde ‘Bir Harekete Bakar Hayat' yazılı maske dağıttı.

Uygulama hakkında bilgi veren Vali Tuncay Sonel, emniyet kemeri takmayan vatandaşları uyardıklarını belirterek “Bugün 81 ilde saat 15.30'da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyet kemeri ile ilgili uygulamalar yapıyor. Hem emniyetimiz hem jandarmamız bütün kurumlarımızla birlikte bir farkındalıkla ilgili çalışma. ‘Bir Hareketine Bakar Hayat' ister ön koltukta oturalım ister arka koltukta oturalım emniyet kemeri takmak çok önemli, yaralanma ve ölümlü kazaların önüne geçiyor. Bizde Ordu ilimizde geçen gün emniyet kemeri takan şoförlerimize çiçek takdim etmiştik. Bugün de emniyet kemeri takan vatandaşlarımıza yöremize ait Büyükşehir Belediyemizin ‘Kybele' çikolatasını ikram ediyoruz, takmayanları da hem uyarıyoruz idari para cezası uyguluyoruz. Ordu'muzun 19 ilçesi var vatandaşlarımızın emniyet kemeri takmadan yola çıkmamalarını istiyoruz. Bir hareketimize bakar hayat, lütfen dikkatli olalım” dedi.

‘Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulamasına Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.