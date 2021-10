Ordu'da bir Kübalı

Ligi'nde mücadele eden Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın formasını terletiyor.

1990 doğumlu, 1.96 boya sahip olan ve daha önce Küba Voleybol Milli Takım formasını da giyen Hiroshi Centelles Rosales, Akkuş Belediyespor'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. “Burada büyük hedefler için varım” diye konuşan Kübalı smaçör, “Burada olmaktan dolayı mutluyum. Kısa bir uyum süreci geçtikten sonra alıştım. Daha önceki tecrübelerime göre bir sürü ülkede oynadım, buradaki insanlar daha düzgün ve sıcak insanlar. Burada büyük hedefler için varım. Bu sezon çok sert bir lig olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Umarım hakkımızda en iyisi olur” dedi.

Türkiye'nin adını her zaman duyduğunu ama Akkuş'u duymadığını ifade eden Rosales, “Şu an için hedeflerim arasında voleybol oynamaya devam etmek var. Her gün elimden gelenin en iyisini yaparak işimi de en üst seviyede yapmak için uğraşıyorum” diye konuştu.