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Ordu'da bir mahalle heyelan nedeniyle yok olma tehlikesi altında

Ordu’nun Aybastı ilçesinde Şubat ayında meydana gelen ve etkisi artan heyelan nedeniyle 3 ev tamamen yıkıldı, 1 ev yan yattı, mahallede bulunan cami ise bulunduğu mevkiden metrelerce aşağıya kaydı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şubat ayında meydana gelen ve etkisi artan heyelan nedeniyle 3 ev tamamen yıkıldı, 1 ev yan yattı, mahallede bulunan cami ise bulunduğu mevkiden metrelerce aşağıya kaydı.


Şubat ayı içerisinde, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi Yaylık mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu 30 ev zarar görmüştü. Binaların muhtelif yerlerinde çatlaklar oluşurken, heyelana bağlı olarak zarar günden güne büyüdü. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, çevrede önlemlerini sürdürürken, vatandaşlar ise güvenli bölgelere taşınmaya devam ediyor.


Yoğun bir şekilde hareketliliğin yaşandığı mahallede vatandaşlar korku içerisinde yaşarken, yaklaşık 3 ay önce başlayan ve etkisini sürdüren heyelan sonucu 3 ev tamamen yıkıldı. 1 evin de yana yattığı bölgede mahalle camisi ise bulunduğu bölgeden yaklaşık 20 metre uzağa sürüklendi.


AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgeye giriş-çıkışlar yasaklanırken, vatandaşlar, yaklaşık 3 aydır korku içerisinde yaşadıklarını belirtti.

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