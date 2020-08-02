İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Ordu'da, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.


Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda, korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasındabulunan kişilerin olduğu bildirildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altınaalınması amacıyla, Çayıralan Mahallesi'nde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.