Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, artan korona virüs vakaları nedeniyle bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Fatsa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Taşlıca Mahallesi'nde artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle bölgenin karantinaya alındığı ve giriş çıkışların yasak olduğu belirtilerek, "Taşlıca Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakaları ve temaslı sayılarında yaşanan artış sonucu, vakaları kontrol altına alabilmek amacıyla, bir kısmı bu mahalle içerisinde bulunan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi bu alanın dışında tutulmak üzere 22 Haziran 2021 tarihi saat 23.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, söz konusu mahalleye giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.