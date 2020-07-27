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Ordu'da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bir mahalle karantinaya alındı.

Ordu'da, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bir mahalle karantinaya alındı.


Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs (Kovid-19) vakalarına rastlandığı ve ev karantinasında olanların olduğu bildirildi. Bu kapsamda, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde karantina uygulaması yapılarak giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

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