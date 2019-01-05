Ordu'da bir mahalle kayıyor

Ordu'nun Kabataş ilçesinde 7 yıl önce afet bölgesi ilan edilen alanda heyelan yeniden başladı. 2012 yılında heyelana maruz kalan evler 7 yıl sonra yeniden tehlike yaşıyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bilgisini alır almaz Kabataş ilçesine gitti. Heyelan olayını yerinde inceleyen ve ilgili kurumların teknik personellerinden bilgi alan Vali Seddar Yavuz, daha sonra Kabataş Kaymakamlığına geçerek, ilgili kurum yöneticilerinin ve teknik heyetin katılımıyla yapılacak çalışmaları belirlemek üzere bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kabataş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının başlangıcında konuşan Vali Yavuz, heyelana maruz kalan bölgenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu'nca 'afete maruz bölge' ilan edildiğini ifade etti. Vali Yavuz, "Yaptığımız incelemelerden; yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha öncede burada çeşitli heyelanların olduğu, 2012 yılında buranın afete maruz bölge olarak ilan edildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut. AFAD Başkanlığından Pazartesi günü bir ekip gelecek ve arazide bir çalışma yapacak. Netice itibariyle güzel bir işbirliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız. Gerek AFAD gerek Büyükşehir Belediyemiz, YİKOB ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekipleri, yapılacak çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini oluşturmuş olacak. Ve ortak bir rapor hazırlanacak. Tüm detaylarıyla birlikte hazırlanacak bu raporu, Pazartesi günü sizden almak istiyorum. Bir kez daha hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine ve buradaki tüm kurum ve kuruluşlara, kıymetli Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, heyelanlı bölgede can ve mal emniyetinin sağlanması ve risk altında olan yerlerin boşaltılması konusunda da Kabataş Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'e talimat verdi.

2012 yılında Kabataş ilçesi Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Küme Evleri mevkisinde meydana gelen heyelan sebebiyle bazı evler zarar görmüştü.