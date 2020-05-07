Ordu'da bir yılda 32,5 milyon lira trafik cezası

Vali Seddar Yavuz, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Gülyalı ilçesindeki devlet karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasına gitti. Burada yapılan denetimlerde sürücülere ve yolculara trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatan Vali Seddar Yavuz ve Gülyalı Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, sürücülere el broşürü ve maske dağıtımı yaparak, uyarılarda da bulundu.

Denetim ve uygulama sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, 2019 yılında Ordu'da, 22 ölümlü, bin 865 yaralı trafik kazası meydana geldiğini ve buna bağlı olarak 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. İl genelinde 2020 yılının ilk dört ayında 4 ölümlü, 403 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Yavuz, 627 vatandaşın da yaralandığına dikkat çekti.

“Denetimlerimizi arttırarak sürdürüyoruz”

Trafik kazalarının sebepleriyle de ilgili açıklamalarda bulunan ve denetimlerin arttırılarak devam edeceğini söyleyen Vali Yavuz, “Ordu ili genelinde 2018 yılında kontrol edilen ve denetlenen araç sayısı 678 bin 729'dur. Bu araçlardan 75 bin 862'sine 22 milyon 999 bin 580 TL idari para cezası uygulanmış ve 6 bin 238 araçta trafikten men edilmiş, bin 442 sürücü belgesi de geri alınmıştır. Ordu genelinde 2019 yılında kontrol edilen 858 bin 376 araçtan 102 bin 473 araca toplam 32 milyon 525 bin 741 TL idari para cezası uygulanmış ve 6 bin 207 araç trafikten men edilmiş, 2 bin 124 sürücü belgesi geri alınmıştır. Ordu ilinde 2020 yılının ilk dört ayında kontrol edilen araç sayısı 259 bin 783 olup, bu araçlardan 30 bin 111 araca 11 milyon 605 bin 992 TL idari para cezası uygulanmış olup, bin 618 araç trafikten men edilmiş ve 538 sürücü belgesi geri alınmıştır” şeklinde konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ayrıca, toplumda trafik bilincini oluşturmak adına çeşitli kampanyalar ve etkinliklerin düzenlendiğini ifade ederek, trafikte yaya üstünlüğüne de oldukça fazla önem verildiğini hatırlattı.