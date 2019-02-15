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Ordu'da bodrum katında kaçak içki üretimine baskın

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir adreste yaptıkları aramada, bodrum katında kaçak içki üretim tesisi ile karşılaştı, şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında arama çalışması yapıldı. Yapılan aramada, sahte alkol üretimi yapılan bir düzeneğin hazır olduğu, aktif halde içki üretiminin devam ettiği tespit edildi. Arama sonucu, 2 şişe alkollü içki kullanıma hazır halde ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da yakalandı.


Konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

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