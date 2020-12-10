Ordu'da Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürdü

Ordu'da ‘kendine yeten şehir' projesi kapsamında üretimi teşvik etmek ve tarımsal ürünlerden daha çok katma değer elde etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından başlatılan ‘Sözleşmeli Tarım Modeli' kapsamında üreticilerden satın alınan Gürgentepe Çoban Fasulyesi ve Mesudiye ilçesinde üretilen siyez buğdayı ödemeleri yapıldı.

Ordulu üreticilerin sadece kendi ihtiyaçları için ürettiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve fındığa ek gelir sağlanması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 19 ilçede başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan “Sözleşmeli Tarım Modeli” ile üreticilerin yüzleri gülmeye devam ediyor.

Ürünlerin bedelleri hesaplara yattı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve üreticilerden karşılık bulan ‘Sözleşmeli Tarım Modeli' kapsamında unutulmaya yüz tutmuş birçok ürün gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in “Gıda güvenliği enerji güvenliği kadar önemlidir” söylemi üzerinden Ordu'da bir tarım hareketi başlatan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta üreticilere Tarım ve Hayvancılık alanında büyük destekler verdi. Bu kapsam da 16 üreticiden siyez buğdayı 27 üreticiden ise Gürgentepe çoban fasulyesi satın alınarak üretim teşvik edildi. 1 ay önce satın alınan ürünlerin bedelleri ise aradan geçen süre içinde üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Tarım canlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı “Sözleşmeli Tarım Modeli” kapsamında ürettikleri ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığını söyleyen üreticiler, düşüncelerini şöyle ifade ettiler: “Kendi ihtiyacımız kadar üretimini yaptığımız ürünleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğünün destekleri ile artırdık. Yıllar önce nadasa bıraktığımız tüm tarım arazilerimizi üretime açtık. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz yine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sözleşmeli Tarım Modeli' kapsamında bizlerden satın alındı. 1 ay önce sattığımız ürünlerin karşılığı olan paralarımız hesaplarımıza yattı. Bu bizleri üretim konusunda daha da cezbetti. Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasının devam etmesini istiyoruz. Bu uygulama içinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz”

Çiftçilere yeni gelir kapıları açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'da başlattığı tarım politikası ile fındık kenti olan ilimizde fındığa ilave gelir getirici birçok tarımsal faaliyet kolu Ordu'ya kazandırılarak çiftçiler için yeni gelir kapıları açıldı. Bu kapsamda kaz yetiştiriciliği, Bafra tipi koyun yetiştiriciliği, siyez buğdayı üretimi, salep üretimi, yem bitkileri üretimi, kestane yetiştiriciliği başta olmak üzere birçok yeni proje uygulandı. Bunun yanında 4 ilçede toplamda 24 ton kapasiteli 8 adet süt evi kuruldu. Organik yumurta üretimi sektörünü destekleyerek bu sektörün canlanması sağlandı. Arıcılıkta ana ürün olan balın yanında katma değeri oldukça yüksek olan arı sütü üretimini teşvik etmek amacıyla kadın üreticilere eğitim verildi ve ürettikleri arı sütleri ORTAR şirketi vasıtasıyla pazarlandı.