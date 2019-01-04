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Ordu'da caddeler asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şirinevler Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde incelerken yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şirinevler Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde incelerken yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.


Şirinevler Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Engin Tekintaş, “Toplam uzunluğu 1140 m olan yolda altyapı çalışmaları bitti. Çalışmalar kapsamında 350 metrelik kısımda asfalt serim çalışmalarını tamamladık. Hava şartlarının el vermesi durumunda PMT ve asfalt serimine devam edilecek” dedi.


Tekintaş, “Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra inşallah hizmetin konforunu birlikte yaşayacağız. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerek Altınordu Belediyemizin gerçekleştirdiği yol çalışmalarını belli bir aşamaya getirdik. Şimdi işin sonundayız. İnşallah bu güzellikler de ortaya çıktıktan sonra mahalle halkımız ulaşımdaki rahatlığı en iyi şekilde yaşayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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