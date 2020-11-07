Ordu'da cam işleme sanatı canlandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ordu Meslek Edindirme Kursu (ORMEK) Merkezinde ücretsiz Cam Sanat Atölyesi, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Kursta özel cam işleme ocağı imkânı ile eğitim kapsamında kursiyerlere camdan boncuk, takı, süs eşyası, çeşitli figürler tasarlama eğitimi veriliyor.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde tarihi kilisenin bulunduğu Menekşe Sokak'ta kurulan Cam Sanat Atölyesi'nde ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak kendilerine ekonomik girdi sağlıyor.

Kurs eğitmeni Yasemin Kurt, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni açılan Cam Sanat Atölyesi'ne ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Kurt, "Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının yeni bünyesine kattığı Alevde Cam İşleme Kursu'muz yeni açılmasına karşın yoğun ilgi görüyor. Burada eğitim gören kursiyerlerimiz boncuk yapımıyla teknikleri öğrendikten sonra kendi hayal güçlerini katarak farklı aksesuar ve figürler çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmaları hem burada sergileme imkânı hem de satış yaparak kendilerine ekonomik girdi sağlıyorlar. Yeni açılmasına rağmen kursumuza olan ilgi bizleri memnun ediyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarımızdan faydalanmak isteyen herkesi ORMEK'e bekliyoruz” dedi.

Kursiyerler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir kursun açılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Kursiyerler, “Ordu'da böyle bir kursun olması çok güzel. Bu kurs sayesinde hem kendi el becerimizi geliştiriyoruz hem de unutulmaya yüz tutmuş olan bir sanatı tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Böyle bir kursun Ordu'ya kazandırılması çok önemli. Sanata verdiği önem ve destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Öte yandan geçtiğimiz hafta başlayan Cam Sanat Atölyesi kursularına başvurular, ORMEK merkezlerinde devam ediyor. Başvuruda bulunacak kursiyerlerin 13 yaşından büyük olması gerekiyor.