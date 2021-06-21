Ordu'da cankurtaran olmayan plajlarda denize girilmesi yasaklandı

Vali Sonel, cankurtaran hizmeti verilmeyen plajlar haricinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Suda boğulma olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve önlemleri belirlemek amacıyla Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, İl Emniyet Müdürlüğü adına Deniz Liman Şube Müdürü Başkomiser Yavuz Selim Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı adına Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Musa Ünal, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına TCSG 97. Bot Komutanlığında görevli Teğmen Mehmet Akif Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesi adına İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl tarafından birer sunum yapılarak, yürüttükleri faaliyetler, verilen hizmetler, son yıllarda ilimizde gerçekleşen suda boğulma istatistikleri ve alınması gereken önlemler konusunda Vali Tuncay Sonel'e ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundular.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı sunumları ve bilgilendirmeleri dikkatlice dinleyen Vali Tuncay Sonel, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte serinlemek, balık tutmak veya piknik yapmak amacıyla kontrolsüz alanlarda denize, iç sulardaki derelere, ırmaklara, göllere, göletlere girilmesine bağlı olarak suda boğulma vakaları yaşandığına dikkat çekti.

Bu durumun önüne geçmek için kurumların özel tedbir alması gerektiğini kaydeden Vali Sonel, “İlimizin 118 km'lik sahili var. Buranın da 68 km'lik kısmı kumsallardan oluşuyor. Bu kumsalların olduğu yerlerde Ordu Büyükşehir Belediyemizce belirlenen ve cankurtaran hizmeti verilen 18 adet plaj mevcut. Bu plajlarımız son derece güvenli. Vatandaşlarımızın can güvenlikleri için denize girmek için bu plajları kullanmalarını istiyoruz. Ayrıca, denize girmenin tehlikeli olduğu yerlere uyarıcı levhalar koyacağız. Bu uyarıcı levhalarda güvenli plajların yerlerini gösterecek karekod okuyucular bulunacak. Bu kodlar sayesinde vatandaşlarımız cankurtaran bulunan güvenli plajlara yönlendirilecek” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin cankurtaran hizmeti verdiği 18 plaj ve özel işletmelerin hizmet verdiği plajlar haricinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Vali Sonel, “Özel işletmeler de hizmet verdikleri plajlarda her türlü tedbiri alacaklar. Bu konuda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz sürekli kontrol ve denetimler yapacaklar. Suda boğulma olaylarının önlenmesi için vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize de ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

Toplantıya katılan kurum yöneticileri de suda boğulma olaylarının önlenmesi noktasında alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, öneri ve taleplerini dile getirdiler.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp ve ilgili kurum müdürleri katıldı.