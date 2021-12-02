Ordu'da çengel boynuzlu yaban keçisi sayısı arttı

Ordu'da yol ölçümü yapan mühendisler arazide bol miktarda yaban keçisine rastladı.

Ordu'da yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla başlatılan eylem planı başarıyla yürüyor. Yaban hayvanlarının popülasyonunun korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda son dönemde yaban keçilerinin çoğaldığı gözlendi. Nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için avlanmasının yasak olduğunu yaban keçileri Mesudiye ilçesinde bol miktarda gözlendi. Yol çalışması yapan mühendislerinin ölçüm cihazlarına yansıyan görüntülerde arazide çengel boynuzlu yaban keçilerinin çokluğu dikkat çekti.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2019 yılında Ordu ormanlarında 40 kadar çengel boynuzlu yaban keçisi belirlendiği, bugünkü popülasyonunun ise iki katın acıktığını belirttiler.

Yetkililer ayrıca nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu yaban keçisi avlamanın cezası 60 bin lira olduğuna dikkat çektiler.