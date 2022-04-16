Ordu'da çiftçilere 300 inek dağıtıldı

Mehmet Hilmi Güler'in kırsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor. “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Korgan ilçesindeki 50 üreticiye, Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı inek dağıtıldı.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamaya daha imza attı.

2019 yılından bu yana, onlarca üreticiye, kaz, koyun, keçi, manda, arı sütü üretimi, seracılık, sözleşmeli tarım modeli, atıl arazilerin tarıma kazandırılması gibi bir çok alanda destekler veren Başkan Güler, Ordu'nun en fazla peynir üretilen, fabrikaların bulunduğu Korgan ilçesindeki çiftçilere sığır dağıtımı gerçekleştirdi.

50 çiftçiye 300 adet sığır dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Korgan ve Aybastı ilçelerindeki 50 çiftçiye 300 adet sığır dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Mehmet Hilmi Güler, “Kendi kendine yeten bir şehir” amacı ile çıktıkları yolda, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Güler: ”Bu sığırlar fabrika gibi”

Dağıtılan sığırların kentin iklimine en uygun hayvanlar olduğunun altını çizen Başkan Güler açıklamasında, “Bu inekler süt verimi bakımından fabrika gibi. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği ile ortak gerçekleştirdiğimiz “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Korgan ilçemizde 50 yetiştiricimize Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı ineğin dağıtımına düzenlediğimiz tören ile başladık. Bugün Korgan ilçemizde dağıtımını yaptığımız bu verimli ırkın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, her birine bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

Kiraz: ”Tarihi günlerden birini yaşıyoruz”

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Bugün Korgan'da tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Başkanımızın göreve gelmesiyle pandemiden sonra değerini daha da anladığımız tarım ve hayvancılık projelerinin değerini daha da anladık. Ben ilçemize verdiği desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yılmaz: ”Az yemle daha kaliteli süt elde edilecek”

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise “Ordu gerçekten önemli günlerden birini yaşıyor. Daha önceki yıllarda ilimizde bir şekilde çalışılan ancak üzerinde yeterince durulmadığı için vazgeçilen ancak daha sonra değer anlaşılan jersey ırkının bugün büyükşehir bünyesinde alınan 300 hayvanın dağıtım töreni için buradayız. Bu projenin meyvelerini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Az yem ile kaliteli süt veren hayvanlar. Sayın başkanımıza verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen çiftçilere sığırları dağıtıldı.