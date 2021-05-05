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Ordu'da çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Ordu’nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 5'inci katında, E.A. isimli şahsın evinin mutfak kısmında küçük çaplı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri intikal etti. Dumandan etkilenen 75 yaşındaki S.A. isimli kadın ile torununa olay yerinde müdahale yapıldı.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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