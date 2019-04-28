Ordu'da çilek hasadı başladı

Ordu'da, en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çilek meyvesinin hasadına başlandı.

Karadeniz'de olduğu gibi Ordu'nun da en önemli gelir kapılarından birisi olan fındığın yanında ek gelir kapısı olarak üretilen çilek, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ordu'da yaklaşık 5 yıl önce üretimine başlanan çileğin kilosu ise bu yıl 10 TL'den satışa sunuluyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde çilek hasadı yapıldığı esnada üreticileri ziyaret etti. Yılmaz, çilek üretiminin Ordu'da son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, çileğin bölgede fındıktan sonra en önemli gelir kapılarından birisi olduğunu söyledi. Çalışmalar sonucunda Ordu'da çilek yetiştiriciliğinin yaklaşık 400 dekarlık alana yayıldığını belirten Yılmaz, “Çilek üretiminde bin tona kadar ulaşmayı başardık, bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Kısa sürede bu rakamı ilk önce bin 500 tona, ardından da 2 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çilek üretimine yönelik desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine dikkat çeken Yılmaz, bu yıl içinde 60 dekar alanda daha çilek yetiştiriciliğini başlatmak istediklerini söyledi.

Üreticiler de bu yılki çilek hasadından umutlu olduklarını belirterek, kilogramının bu sezon 10 TL'den satışa sunulduğunu söylediler. Aroması ve tadıyla Ordu'da üretilen çileğe, diğer illerden de talep olduğuna dikkat çeken üreticiler, fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin, kendilerine ciddi derecede ek gelir kapısı olduğunu aktardılar.