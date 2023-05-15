Ordu'da çilek hasadı başladı

Ordu'da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çilek meyvesinin hasadına başlandı. Kayabaşı Mahallesi'nde üretimi yapılan çilekler, il piyasasının yanı sıra Karadeniz Bölgesi'ndeki illere de gönderiliyor.

Bölgede fındığın yanında alternatif olarak üretimine yaklaşık 10 yıl önce başlanan çilek meyvesi olgunlaşmaya başladı. Çilek üreticileri büyük hasada başlamadan önce olgunlaşan meyvelerin ilk hasadını gerçekleştiriyor. Ordu genelinde ise yıllık yaklaşık 600 ton çilek üretimi yapılırken, kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

“Kayabaşı çileği bölgeye uyum sağladı”

Yaklaşık 10 yıldır Ordu'nun Kayabaşı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Selçuk Şahin, ince hasat ile birlikte sezon açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Hafta ortasında başlayacak büyük hasadın Aralık ayına kadar süreceğini belirten Şahin, “Kayabaşı çileği bölgeye uyum sağladı ve aroma ile lezzet farkı var. Çilek çok sıcağı sevmediği için bölgede güzel bir üretim oluyor. Hopa ile Sinop illeri arasında da dağıtım ağımız var. Sektör zor olsa da büyütmeye devam ediyoruz, sürekli olarak ilgi isteyen bir sektör” dedi.

"Lezzeti güzel, aroması farklı"

Çilek hasadında çalışanlar ise fındık ürününe göre toplamanın daha keyifli ve kolay olduğunu belirtti. Hasatta çalışanlar, Kayabaşı Mahallesi'nde üretimi yapılan çileklerin aromasının güzel, tadının lezzetli olduğunu söyledi.