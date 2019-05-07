Ordu'da çilek hasadı yüz güldürüyor

Ordu'da ürün çeşitliliğinin arttırılarak üreticilere fındığın yanında ek gelir sağlanması amacıyla başlatılan çilek üretimi yıllık 15 ton seviyesinden bin tonu aşacak seviyeye geldi.

Ordu'da fındığın dışında ek gelir sağlamak amacıyla üreticiler, alternatif ürünlere yönelmeye devam ediyor. Kivi, organik yumurta üretimi, tavukçuluk, arıcılık, ceviz, örtü altı sebze yetiştiriciliği, kesme çiçekçilik, balıkçılık, hayvancılık ve çilek üretimiyle fındık dışında alternatif gelir kaynakları yaygınlaşıyor. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretimine üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini, 2012'de sadece 15 ton çilek üretimi yapılan Ordu'da 2018 yılında üretimin 400 dekar alanda 900 tona kadar yükseldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çilek üretimi yapan üreticilere ciddi destek ve katkı sağladığını, bu desteklerle üreticinin üretime daha da önem verdiğini vurgulayan Kemal Yılmaz, "Üreticilerimiz ürettikleri çileğin tamamına yakınını daha pazara inmeden tarlada satıyor. Çileğin hem üretimine hem de tüketimine bölgemizde büyük ilgi var. Özellikle Altınordu, Perşembe, Ünye ve Fatsa sahil bölgesinde üretim yapılıyor. Üretimin büyük bölümü ise Altınordu'da Kayabaşı Mahallesi'ndeki çilek tarlalarında gerçekleştiriliyor. İl genelinde üretim yaygınlaşıyor, yüksek rakımlı birçok ilçemizde de deneme amaçlı üretimler var. Geçen yıl 900 ton çilek üretimi yapılmıştı, bu yıl sonuna kadar bin tonu aşmasını bekliyoruz” dedi.