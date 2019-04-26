Ordu'da CİMER eğitimi verildi

1-24 Nisan 2019 tarihleri arasında, her ilçede ayrı olarak düzenlenen CİMER eğitim programında, Ordu Valiliği CİMER Koordinatörü Turgut Buğra Akdoğan tarafından ilçe kaymakamlıklarına bağlı 285 birimde görev yapan CİMER koordinatörlerine ve kullanıcılarına, CİMER sisteminin işleyişi, kullanımı, sistemde yaşanan aksaklıkların giderilmesi konularında eğitim verildi.

Eğitim programında, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile vatandaş başvurularına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Ekim 2018 tarih ve 2018/13 sayılı Genelgesi, hakkında CİMER koordinatör ve kullanıcılarına bilgiler aktarıldı.