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Ordu'da çocuklar kayak sporuyla tanışacak

Ordu’da çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak sporuyla tanıştırılıyor.

Ordu'da çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak sporuyla tanıştırılıyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Kababüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisleri'nde çocuklara ücretsiz kayak eğitimi verilerek kayak sporuyla buluşmaları sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ORBEL A.Ş. ve Ordu Kayak Kulübü işbirliğinde Ordu ilinde bulunan 8-10 yaş arası çocuklara temel kayak eğitimi verilecek. 8-9-10 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimde kıyafet ve kayak takımı ücretsiz çocukların hizmetine sunulacak. Alanında uzman antrenörler tarafından verilecek eğitimde, çocuklar hem kayak yapmayı öğrenecek hem de karda doyumsuz vakit geçirecekler.


Ulaşımında Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olan eğitiminden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise 0554 887 50 18 numaralı telefon üzerinden rezervasyon yaptırabilecek.

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