Ordu'da, Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü, Ordu'da düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. 27 Ekim 2019 Pazar günü Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de yapılan “Cumhuriyet Yol Koşusu” etkinliği ile başlayan, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, Fener Alayı, Halk Oyunları ve Mehter Takımı Gösterileri ile Mini Konser etkinliği ile süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına devam edildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, 29 Ekim 2019 günü saat 09.30'da Vali Seddar Yavuz'un makamında tebrikleri kabulüyle başlandı. Valilik Makamında yapılan tebrikat törenine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ile diğer protokol mensupları, adli ve askeri personel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü kutlama programı, Ordu Lisesi önünde düzenlenen kutlama töreni ile devam etti. Törenden önce Vali Seddar Yavuz, beraberinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Seddar Yavuz yaptı.

Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı nedeniyle kutlama programına katılanları selamlayarak başlayan Vali Yavuz, Cumhuriyet Bayramı'nın 1923'deki ruh ve heyecan ile kutlandığını vurguladı. Cumhuriyetin ilanının, Türk milletinin şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Öncelikle Ordulu hemşehrilerimizin ve aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, kutluyorum. Bu vesileyle, bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti; asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir” diyen Vali Yavuz, “Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. ‘Hasta Adam' ilan ettikleri Osmanlının mirasını talan için Anadolu'ya koşanlar, milletimizin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır” diye konuştu.

Cumhuriyetin, ulu bir çınar gibi büyümeye, gelişmeye devam ettiğini ifade eden Vali Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğdu. Aradan geçen 96 yılın sonunda artık Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir. Tarihini bilmeyen, tarihine sahip çıkmayanlar, böylesine büyük zaferleri kazanamazlar. Bizler, başta kendimiz olmak üzere, bizleri büyük bir millet yapan unsurları çok iyi bilmek durumundayız. Aziz ecdadımızın karadan gemileri yürüttüğünü, üç kıtada yüzlerce yıl barış ve huzurla hükmettiğini, yeri geldiğinde de Çanakkale'de, Sakarya'da nice destanlar yazdığını bir an bile unutmamalı, büyük ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmeliyiz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz işbirliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı da veren Vali Yavuz, “Ülkemizin, günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeliyiz. Bizi biz yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu, birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz devletimiz ve kutlu milletimiz, kıyamete kadar bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Bunu tüm dünya böyle bilsin. Biz sadece kendimiz için değil, şanlı tarihimizde olduğu gibi tüm mazlum ve mağdur milletlerin umudu olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı: "Güçlü ve Büyük Türkiye hedefimize doğru yol alırken, ülkemizi kuşatmak isteyen emperyalist güçlere karşı büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadele, ekonomik alanda, enerji alanında ve askeri alanda sürmektedir. 82 milyon vatan evladının, böylesine büyük bir kuşatmaya karşı verilen mücadeleyi desteklemesi, onun yanında saf tutması, vatanperverliğin bir ölçüsüdür. Aynı zamanda bir vatandaşlık ödevi ve sorumluluğudur. Bu vesileyle, terör örgütleri ve onları himaye eden ülkelere karşı ülkemizin güvenliği için kahramanca ve fedakârca mücadele veren şanlı ordumuza ve emniyet teşkilatımızın mensuplarına muzaffer olmaları için dua ediyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”

Vali Seddar Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması ile satranç ve bisiklet yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödül ve madalyaları, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve diğer protokol mensupları tarafından verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programı, halk oyunları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde bu akşam saat 17.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kent Orkestrası Konseri, saat 19.00'da, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, Vali Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz'un evsahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek.