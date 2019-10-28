Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Ordu'da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı.

Kutlamalar çerçevesinde etkinlikler, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk koyma töreni ile başladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol mensupları ve halkın Atatürk Anıtı önündeki yerlerini almalarının ardından Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ait çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından çok sayıda sporcunun katılı ile gerçekleştirilen bisiklet yarışı ile son buldu.