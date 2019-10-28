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Ordu'da Cumhuriyet coşkusu

Ordu’da Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

Ordu'da Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Ordu Valiliği tarafından düzenlenen 'Fener Alayı'na yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde Sırrıpaşa Caddesi'nde 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayan 'Fener Alayı' Köprübaşı mevkisinde son buldu. Fener Alayı'na Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan başta olmak üzere 3 bine yakın vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Köprübaşı mevkisinde sona eren Fener Alayı'nın ardından halk oyunları, mehter marşı, yöresel şarkılar ve kahramanlık türkülerinin ardından etkinlik sona erdi.

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