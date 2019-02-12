Ordu'da dağ keçisi sayısı beklenenden fazla çıktı

Ordu'da yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez yaban keçisi sayısının beklenenden daha çok olduğu ortaya çıktı.

Yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonun tespiti amacıyla Ordu'nun güney ilçelerinde belirlenen ‘Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları' ile belirli avlaklara kurulan 33 adet fotokapan ile çok sayıda hayvan popülasyonu görüntülendi. Geçen yıl ayı, kurt, karaca, yaban domuzu, tilki gibi hayvanların yanı sıra ilk kez vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi görüntüsü alındı. Geçen yılın Şubat ayında 1, Mayıs ayında 1 çengel boynuzlu yaban keçisinin görüntüsü alınırken, yaz döneminde alınan görüntülerde ise sayılarının daha fazla olduğu belirlendi. Yetkililer, Ordu'nun güney ilçelerinde ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlar vasıtasıyla görüntüsü alınan çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 40'tan fazla olduğunu belirttiler.

Yetkililer ayrıca, çengel boynuzlu dağ keçisinin nesli tükenmekte olan bir tür olduğu için avlanmasının yasak olduğunu, avlanması halinde cezasının 16 bin TL olduğuna dikkat çektiler.