Ordu'da 'delta' alarmı: Bir site karantinada

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitede 'delta' varyantı tespit edilmesinin ardından, 10 katlı sitenin tamamı karantinaya alındı.

Gölevi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının tatilden dönmesinin ardından yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkması sonrası 'delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinde harekete geçen Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslılar belirlenirken, 10 katlı site ise karantina altına alındı.

Gerekli tedbirleri site yöneticisi olarak alındığını söyleyen Site Yöneticisi Başkanı Mehmet Öztürk, "Dün akşam saatlerinde sitemizde oturan Azeri uyruklu bir vatandaşımızın tatilden döndükten sonra yeni bir delta mutasyonlu virüsle irtibatlı olduğu akşam saatlerinde sağlık ekipleri tarafından bizlere bildirildi. Dün akşam emniyet güçleri ve filyasyon ekibiyle beraber gelen yetkililer toplam beş katta bulunan 20 adet daireyi karantina altına aldılar. Sadece burada bir dairede bulunan kişide o mutasyonlu virüs bulunmaktadır. Alınan tedbir amaçlı iki kat altta ve iki kat üstte olmak üzere toplam beş kat karantina altına alındı. Onun haricinde diğer katlarda herhangi bir sorun yok. Biz de site yönetimi olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Önce temizliği kendi site ekibimizle yaptık. Ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek ilaçlama yaptılar. Vatandaşlarımızın ihtiyaç konusunda gerekenleri yaptık. Şu an sitemizde herhangi bir sorun yok" dedi.

Polis ekipleri siteye gelerek, karantina altında olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.