Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı plaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize girdikleri öğrenilen O.Y. (7), A.K. (8), B.K. (11) ile A.E. (12) boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada çocukların yanlarında bulunan Soner K. (32) çocukları kurtarmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla suda mahsur kalanlar kurtarılırken, sudan çıkartılanlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.