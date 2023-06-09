İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da denizde hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Ordu’da dün sabah saatlerinde birisi deniz kıyısına vurmuş, diğeri ise denizde bulunan iki gencin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu'da dün sabah saatlerinde birisi deniz kıyısına vurmuş, diğeri ise denizde bulunan iki gencin cenazeleri toprağa verildi.


Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında hareketsiz şekilde duran erkek şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Göktan Sedat Günaydın (20) olduğu belirlendi.



Olaydan bir saat sonra ikinci ceset denizde bulunmuştu


Olayın ardından bir kişinin daha kayıp olduğu ihbarını alan polis ekipleri, alanda yeniden çalışma başladı. Dalgıç polisleri, denizde yaptıkları aramda suyun içerisinde yaklaşık 3 metre derinlikte Muhammet Hekimoğlu'nun (19) bedenine ulaştı. Her iki cenaze, cumhuriyet savcısının incelemeleri ve polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Aynı anda toprağa verildiler


Hayatını kaybeden iki kişi için Altınordu ilçesi Arpaköy Mahallesi'nde, Muhammet Hekimoğlu'nun baba evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Aileler burada taziyeleri kabul ederken, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.


Cenaze törenine Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yakınları katıldı.

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