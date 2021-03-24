Ordu'da denizden hamsi fışkırdı

Balıkçılar, kilogramı 30 TL'den satılan hamsiye oldukça fazla talep olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda hamsi boylarının irileşmesi adına getirilen yasak sonrası tezgahlar bir süre hamsisiz kaldı. 15 Nisan tarihinde denizlerde başlayacak avlanma yasağı öncesi Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında küçük kayıklar tarafından avlanan bol miktarda hamsi, özlem duyan vatandaşları sevindirdi. 30 TL'den satılan hamsi talep görürken, mezgit ve istavrit balığı ise ikinci planda kaldı.

“Günlük yaklaşık 20 kasa hamsi satılıyor”

Tezgahlarda hamsinin ilk sırada olduğunu ve günlük yaklaşık 20 kasa hamsi sattıklarını ifade eden Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, “Allah'a şükür şuanda çok fazla hamsi avı var. Küçük kayıklar süper bir şekilde hamsi tutuyor ve hamsiye özlem olduğundan talep çok fazla. Tezgahlarımızda şuanda yaklaşık 20 kasa hamsi satılıyor. Ordu'nun Perşembe açıklarında çıkartılan hamsinin fiyatı da 30-35 liradan satılıyor. Vatandaşların özlemi olduğundan yoğun bir şekilde talep var. Mezgit ve istavrit şuanda arka planda kaldı. İnsanların önceliği hamsiden yana” dedi.

“Sezon sonlarında denizden hamsi fışkırdı”

Perşembe ilçesi açıklarında hamsinin bol miktarda avlanıldığını kaydeden Ceylan, çiftlik balıklarının sınırlı sayıda çıkartıldığı için fiyatların yüksek olduğuna değinerek, “Çiftlik balıklarının fiyatı 40-70 TL arasında değişiyor. Şu anda hami olduğu için tek hedefimiz hamsi. Şu anda sezon sonuna doğru yaklaşırken hamsi denizden patladı, inşallah bu şekilde de devam eder” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise sezonun son günlerinde hamsi sürprizinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, fiyattan memnun olduklarını, özlem duydukları için sürekli olarak hamsi aldıklarını söylediler.