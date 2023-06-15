Ordu'da denize atlayan şahıs kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denize atlayan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ünye İskelesi'ne giden B.G. isimli bir şahıs denize atlayacağını söyledi. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşın suya atlamasını engellemek için bir süre çabalasa da şahıs, “Beni istemiyorlar bittim ben, çocuklarımı seviyorum” diyerek kendisini denize bıraktı.

Şahıs olay yerinde bekleyen ekipler tarafından kısa süre içerisinde sudan çıkartılarak, olay yerindeki müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.