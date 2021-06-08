Ordu'da derelere bakslı köprü

Ordu'da taşkın riski olmayan dere ve ırmaklar üzerinde yerleşim ünitelerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bakslı köprü inşa ediliyor.

Perşembe ilçesi Akçaova Irmağı üzerinde yöre sakinlerinin market, cami ve karayoluna kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla bakslı köprü inşaatı tamamlandı. Köprü aynı zamanda Perşembe-Neneli ile Altınordu-Kurtuluş Mahallelerinin bağlantısını sağlıyor.

Bu mevkide yaşayan vatandaşların ırmak dolayısıyla ulaşımının zorlu olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu ırmak üzerine bakslı sistemle geçişi kolaylaştırmak için köprü inşa ettik. Bu çözümle halkımıza hem çözüm ürettik hem de buradan geçişi onlara mümkün kıldık” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Taşkın riski olmayan yerler için yeni bir uygulama başlattık. Buralarda bakslı köprüler inşa ediyoruz ve vatandaşlarımızın ulaşımı bu köprüler üzerinden oluyor. Akçaova Irmağı da bunlardan bir tanesi. Burada bulunan vatandaşlarımız ırmaktan dolayı ne camiye gidebiliyorlardı ne de ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Biz de dolayısıyla bu ırmak üzerine bakslı sistemle geçişi kolaylaştırmak için köprü inşa ettik. Bu çözümle halkımıza hem çözüm ürettik hem de buradan geçişi onlara mümkün kıldık. Ayrıca bu bakslı kendimiz üreterek ekonomik bir sistemle yapmış olduk. Daha öncesinde vatandaşlarımız buradan paçalarını sıvayarak geçiyorlardı. Şimdi ise bu yapıyla onlara büyük kolaylık sağlamış olduk.”