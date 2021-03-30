Kovid-19 vaka artış oranına göre haritada yüksek riskli olan Ordu'da dezenfeksiyon seferberliği başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 19 ilçede dezenfeksiyon çalışmalarıyla salgının yayılmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Tüm kamu kurumları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, otogarlar, dolmuş durakları, umumi tuvaletler, camiler, şadırvanlar, alt ve üst geçitler, çocuk parkları, pozitif olan vatandaşların ikametlerinin ortak alanları gibi halkın en fazla temas halinde olduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren ekipler, 2021 yılının 3 aylık döneminde 11 bin 329 alanda uygulama yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçede halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere birçok alanda dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının vakaları azaltacağını hatırlatan Daire Başkanı Okutucu “Sağlık Bakanlığı şehrimizin vaka artış oranına göre yüksek riskli grupta olduğunu açıkladı. Ordu'nun düşük riskli gruba girmesi için vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Biz üzerimize düşen sorumluluğu 19 ilçemizde sürdürüyoruz. Ama sadece bizim değil, vatandaşlarımızın da kişisel önlemlerini alması gerekiyor. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şehrimizde artan vakaları önleyecektir. Bu kurallara asla taviz vermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz 19 ilçemizde halkımızın ortak kullanım alanları ve tüm kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yapıyoruz. Halkımızın en fazla temas halinde olduğu alanlarda yaptığımız dezenfekte çalışmalarıyla riskleri daha aza düşürüyoruz” dedi.