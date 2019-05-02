Ordu'da ‘diken kelebeği' açıklaması

Ordu'da son günlerde yoğun olarak görülen kahverengi kelebeklerin Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kelebekler olduğu açıklandı.

Perşembe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, son günlerde artan kelebek popülasyonunun Latince ismi ‘Venessa' olan diken kelebeği olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Diken kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ederler. Çayırlar, makilikler, orman alanlarında yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur” denildi.