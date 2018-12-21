Ordu'da din görevlilerine 'Yeşilay' eğitimi

Yeşilay Ordu Şubesi Başkanı Cengiz Keskin, Türkiye'de ilk kez uygulanan proje ile Ordu'da İl Müftülüğü bünyesinde bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimli kadroların oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. Keskin, “Kısa zamanda her mahalleye ve dolayısıyla Ordu il geneline ulaşmayı, Yeşilay faaliyetlerini yayma ve farkındalıklarını artırmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle hemen hemen her mahallede bir cami veya mescit ya da Kur'an kursu bulunan İl Müftülüğümüz üzerinden Yeşilay çalışmalarımızı götürme fırsatı bulmaktayız. İl Müftülüğümüzle farklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz. 2020 yılında 100. yaşını kutlayacak olan Yeşilay için stratejilerimizi belirliyoruz. Yeşilay faaliyetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, daha çok kurum ve kişiye ulaşarak hem gönüllü sayısının hem de asıl üye sayısına yönelik katılımın artmasını, böylece toplumumuzda bağımlılıklara yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarımızın hız kazanmasını amaçlamaktayız” dedi.