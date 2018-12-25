Ordu'da dolu hasarı giderildi

Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde 14 Eylül 2018 tarihinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar giderildi.

Aybastı ilçesine bağlı Küçükyaka, Kutlular, Uzundere Mahalleleri başta olmak üzere 14 mahallede ve Kabataş ilçesine bağlı 4 mahallede etkili olan dolu afeti sonrasında, ilçelerde kurulan komisyonlarca hasar tespit çalışmaları yapılmıştı.

Konutlarının çatısında hasar oluşan ve hasar tespiti yapılan 673 konut sahibine, 772 bin 500 TL Afet ve Acil Yardım Ödeneğinden nakdi yardım yapıldı.

Hasar tespiti sonucu belirlenen tutarlar, 20 Aralık itibariyle hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.