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Ordu'da domuz avında görünmez kaza

Ordu’da domuz avında bir kişi kazaen kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Ordu'da domuz avında bir kişi kazaen kardeşinin ölümüne sebep oldu.


Gölköy ilçesi Çatak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, son günlerde aç kalan yaban domuzlarının yerleşim birimlerini tehdit etmesi üzerine bir grup avcı sürek avına çıktı. Av sorasında grupta bulunan A. Erduvan dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada A. Erduvan'ın tüfeğinden çıkan mermi kardeşi Bahtiyar Erduvan'a isabet etti. Ağır yaralanan Bahtiyar Erduvan kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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