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Ordu'da eğitime bir gün daha ara verildi

Ordu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.


Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe günü olmak üzere ara verildiğine dikkat çekildi.

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