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Ordu'da en çok cezayı hız sınırını aşan sürücüler alıyor

Ordu’da polis bölgesinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşanlara uygulandı.

Ordu'da polis bölgesinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en fazla ceza hız sınırını aşanlara uygulandı.


18-25 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 37 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 98 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 691 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 81 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.


Aynı denetimlerde 66 araç trafikten men edilirken 5 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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