Ordu'da en çok trafik cezası hız sınırından

Ordu'da 2-8 Kasım 2020 tarihleri arasında il genelinde 28 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi yaralandı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 42 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 32 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 94 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 412 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 32 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 14 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerle ayrıca 101 araç trafikte men edilirken 42 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Öte yandan yine son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 28 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 32 kişi yaralandı.