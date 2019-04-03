Ordu'da en çok yatırım ulaştırma alanına

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

2019 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, ”İlimizde 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla kamu yatırım proje sayısı 228'dir. Bu yatırımların toplam proje bedeli 6 milyar 55 milyon TL olup, önceki yıllar harcaması 3 Milyar 95 milyon TL'dir. 2018 yılı ödeneği 1 milyar 191 milyon TL ve yıl içi harcaması ise 361 milyon 197 Bin TL'dir. Yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 57,1 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde yürütülen 228 adet kamu yatırım projesinden 120 adedi devam eden projeler iken, 18 adedi ihale, 43 adedi proje aşamasındadır. 15 projenin ihalesi yapıldığı halde henüz yer teslimi yapılmamış, 5 adet projenin ise yer teslimi yapılmış ancak henüz yapımına başlanmamıştır. 27 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır ve ilimizdeki yatırım projesinin 69 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçelere aittir” dedi.

Toplantıda yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında en çok yatırım ulaştırma alanında yapıldı. Buna göre ulaştırma sektöründe tamamlanan 13, devam eden 36, ihale aşamasında 1, proje aşamasında 1 proje olmak üzere toplamda 51 adet proje bulunduğu, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 5 milyar 19 milyon TL olup, bugüne kadar toplam 2 milyar 886 milyon TL harcama yapılarak yüzde 57,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı belirtildi.