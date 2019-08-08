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Ordu'da engelliler için plaj açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi Güler'in önem verdiği projeler arasında olan ve engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlamak amacıyla hazırlıklarının başlaması talimatını verdiği plajda çalışmalar tamamlandı.


Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde açılacak olan ve içerisinde engelli bireylerin kullanacağı engelli yolu, soyunma kabinleri, oturma bankları, çocuk oyun parkı, otopark ve yeşil alanların bulunduğu Engelliler Plajı hizmet vermeye başladı.


Engelli bireylerin hayatın her alanında yer almaları için kolaylaştırıcı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mehmet Hilmi Güler, engelli plajının da bu projelerden biri olduğunu söyledi.


Plajın engelliler ve ailelerinin yararlanacağı hale getirildiğini vurgulayan Başkan Güler, "Engelli vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımız gibi denize girebilmelerini sağlamak için proje uyguladık. Biz engelli bireylerimizin hayatın her alanına dâhil olmalarını istiyoruz. Çalışma, sosyal ve sportif aktivite alanlarının tamamında hayata dâhil etmek istiyoruz. Bu projemiz de bunlardan birisi. Perşembe ilçemizin Efirli Mahallesi'nde yapılan Engelliler Plajımızda çocuk oyun parkı, oturma bankları, engelli yolu, soyunma kabinleri, otopark ve yeşil alan bulunuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin engellerini aşmak için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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