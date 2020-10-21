Ordu'da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı

Ordu'da uyuşturucuyu önlemeye yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde üzerinde eroin imalatında kullanılan kodesk bulunan bir kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde otobüs ile yolculuk yapan 1 şüpheli şahsın üst aramasında 13 gram eroin türevi (kodeks) ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.