Ordu'da Esat Kabaklı rüzgârı

Tüm ülkeye mal olan kahramanlık türküleriyle hatırlanan, “Vatanına göz dikeni ez oğlum” türküsüyle bilinen sanatçı Esat Kabaklı, Ordu'da coşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mart ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde özel ve duygu yüklü bir konsere ev sahipliği yaptı. Sanatını icra etmesinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi olan Esat Kabaklı “Çanakkale Özel Konseri” ile Ordulularla buluştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de vatandaşların arasından ilgiyle takip ettiği konserde, Esat Kabaklı, bağlamasıyla dinleyicilerin milli duygularını coşturdu.

“Harika bir konser oldu”

Altınordu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri keyifle izleyen Başkan Güler, Esat Kabaklı ve ekibine teşekkür etti. Başkan Güler, “Harika bir konser oldu sayenizde. Sizleri izlemekten büyük keyif aldık. Zaman zaman daldık gittik. Bu anlamlı gece için sizlere çok teşekkür ederiz. İlimize hoş geldiniz sefa verdiniz” dedi.

“Ordu yaşanılacak bir şehir olmuş”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ordulularla bir araya gelen ve Başkan Güler'e sevgilerini ileten Esat Kabaklı ise, “Belediyeniz gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bugün de beni sizlerle buluşturdu. Ordu'dan daha önce çok gelip geçtim ancak bana karanlık gelen bir ildi. Konser için geldiğim Ordu'ya Boztepe'den bakma imkânımız oldu. Caddelerinin şahane olduğunu gördüm. Ordu yaşanılacak bir şehir olmuş emek verenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.