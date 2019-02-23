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Ordu'da ev yangını: 2 hafif yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonucu biri çocuk iki kişi dumandan etkilendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonucu biri çocuk iki kişi dumandan etkilendi.


Yangın, Akyazı Mahallesi 823. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 13 yaşındaki E.Y. ile anne Y.Y.'yi evden çıkarttı. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Çocuk odasından çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen anne ve kızı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

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